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У Дніпрі рятували однорічну дитину, яка вдихнула камінь

Сьогодні 17:52
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У лікарні Дніпра з бронхів дитини витягували камінчик.

Новости Днепра про У Дніпрі рятували однорічну дитину, яка вдихнула камінь

Про процес порятунку маленького пацієнта розповів лікар Сергій Щудро. 

Днями з одного із районів області до клініки привезли однорічну дитину, у бронхах якої був сторонній предмет. Як виявилося пізніше, малюк вдихнув камінчик. 

Сторонні тіла бронхів іноді дивують і кидають виклики навіть досвідченим лікарям-ендоскопістам. Попередньо їй вже було виконано декілька бронхоскопій з невдалою спробою видалити це стороннє тіло, яке знаходилося дуже низько в сегментарному бронху, – розповідає Сергій. 
Завдяки комп’ютерній томографії, дніпровські лікарі змогли знайти сторонній предмет, який заважав дитині. 
 
За допомогою бронхоскопа після декількох спроб вдалося захопити та видалити стороннє тіло, яке виявилося фрагментом каміння.
 
Нині дитина вдома і добре себе почуває.
 

Новости Днепра про У Дніпрі рятували однорічну дитину, яка вдихнула камінь

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Новости Днепра про У Дніпрі рятували однорічну дитину, яка вдихнула каміньУкраїнська

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