У Дніпрі рятували однорічну дитину, яка вдихнула камінь

Про процес порятунку маленького пацієнта розповів лікар Сергій Щудро.
Днями з одного із районів області до клініки привезли однорічну дитину, у бронхах якої був сторонній предмет. Як виявилося пізніше, малюк вдихнув камінчик.
Сторонні тіла бронхів іноді дивують і кидають виклики навіть досвідченим лікарям-ендоскопістам. Попередньо їй вже було виконано декілька бронхоскопій з невдалою спробою видалити це стороннє тіло, яке знаходилося дуже низько в сегментарному бронху, – розповідає Сергій.
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