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  • У Дніпрі рятували 37-річну жінку з пухлиною мозку: як завершилася складна операція

У Дніпрі рятували 37-річну жінку з пухлиною мозку: як завершилася складна операція

Сьогодні 10:33
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У Дніпрі рятували жінку, яка має пухлину мозку.

Новости Днепра про У Дніпрі рятували 37-річну жінку з пухлиною мозку: як завершилася складна операція

37-річну Світлану з Білозерська Донецької області рятували у Дніпрі. Історію переселенки розповів гендиректор однієї з лікарень Дніпра Сергій. 

Жінка була змушена залишити рідний край через військові дії, після чого знайшла притулок у Покровську. Однак Світлані знову довелося змінювати місце проживання, адже її стан різко погіршився через велику пухлину мозку. 

Нині жінка, яка має двох дітей — 15-річного сина та 11-річну доньку, перебуває у Дніпрі. Завдяки талановитим нейрохірургам вона має другий шанс на життя. 

Лікарі взялися за складну операцію, яка тривала кілька годин. Завдяки високому професіоналізму та майстерності хірургів операція завершилася успішно. Світлана пішла на поправку і вже навіть може ходити.

Лікарня продовжує виконувати важливу роль як нейрохірургічний центр для складних випадків з Донецької, Луганської та Херсонської областей, надаючи допомогу тим, хто найбільше потребує її під час війни, – розповів Сергій.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятували 37-річну жінку з пухлиною мозку: як завершилася складна операціяУкраїнська

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