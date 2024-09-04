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У Дніпрі рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежі

Сьогодні 21:56
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У Дніпрі рятувальник у вільний від служби час врятував людину на пожежі.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежі

Дніпровський рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежі. Вогонь розповсюдився на два балкони у Соборному районі.

Надзвичайник проходив повз та побачив пожежу на девʼятому поверсі. Не вагаючись, він кинувся на допомогу. В задимленій квартирі рятувальник побачив чоловіка та вивів його на свіже повітря.

Вогнеборці ліквідували займання на площі 17 м².

Завдяки небайдужості надзвичайника, ніхто не постраждав

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежі

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Новости Днепра про У Дніпрі рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежіРусский

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