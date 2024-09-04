У Дніпрі рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежі

У Дніпрі рятувальник у вільний від служби час врятував людину на пожежі.

Дніпровський рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежі. Вогонь розповсюдився на два балкони у Соборному районі.

Надзвичайник проходив повз та побачив пожежу на девʼятому поверсі. Не вагаючись, він кинувся на допомогу. В задимленій квартирі рятувальник побачив чоловіка та вивів його на свіже повітря.

Вогнеборці ліквідували займання на площі 17 м².

Завдяки небайдужості надзвичайника, ніхто не постраждав

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