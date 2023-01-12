У Дніпрі розшукують 65-річного чоловіка, який має проблеми з пам’яттю

У середу, 11 січня, у Дніпрі зник 65-річний Володимир Бочковський. Останній раз його бачили на житловому масиві Тополя-2, біля магазину “Сільпо”.
Чоловіка оголосили в розшук.
Про це повідомляє Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”.
Прикмети: на вигляд 65 років, зріст 165-170 см, середньої статури, є борода, волосся сиве.
Був одягнений: чорна шапка, чорна куртка та темні спортивні штани.
Особливі прикмети: погано розмовляє, має нечітку вимову, перекошене ліве плече, має проблеми з пам’яттю.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (050) 941-04-76, (068) 103-00-15 або “102”.
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