У Дніпрі розшукують 63-річного Євгена Корсуна

Чоловік не виходить на звʼязок з рідними ще з 12-го жовтня.
Пошуками займається друге відділення Дніпровського районного управління поліції.
Особисті прикмети: зріст близько 175-180 см, має шрам на обличчі на міжбрів’ї, на тілі є татуювання у вигляді хреста.
Якщо вам щось відоме про місце перебування Євгена Корсуна, 1960 року народження, зверніться до поліції за телефонами 099-018-16-88, 063-409-84-99 або на спецлінію 102.
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