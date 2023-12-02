У Дніпрі розшукують 63-річного Євгена Корсуна

Поліція розшукує 63-річного Євгена Корсуна.

Чоловік не виходить на звʼязок з рідними ще з 12-го жовтня.

Пошуками займається друге відділення Дніпровського районного управління поліції.

Особисті прикмети: зріст близько 175-180 см, має шрам на обличчі на міжбрів’ї, на тілі є татуювання у вигляді хреста.

Якщо вам щось відоме про місце перебування Євгена Корсуна, 1960 року народження, зверніться до поліції за телефонами 099-018-16-88, 063-409-84-99 або на спецлінію 102.

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