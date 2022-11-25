У Дніпрі розповіли, скільки маленьких містян з’явилося на світ за добу блекауту

У Дніпрі попри блекаут приймали пологи.

Блекаут блекаутом, а діти в Дніпрі народжувалися. Як розповіли в міськраді, за добу з 24 по 25 листопада в місті народилося 18 дівчат та 11 хлопчиків. Одного із богатирів лікарі зустрічали якраз у той момент, коли пологовий було знеструмлено.

Як розповіла завідувачка пологового відділення однієї з лікарень, якраз під час блекауту до них потрапили важкі пацієнти, але медики були готові, дістали генератори та робили те, що потрібно.

24 листопада приблизно о 12:00 до нас перевели Оксану в активній фазі пологів. Але о 14:30 наша лікарня повністю вимкнулась, проте до такого наш пологовий був готовий: ще на початку війни були завезені генератори, щотижнево їх перевіряли на справність. Тож о 14:33 наш пологовий вже мав світло. Оксані довелось робити кесарів розтин. Ми оперативно підготували реанімаційну, в нас також були заряджені ліхтарики, лампи. Дитинка народилась здоровою, єдине — вона потребувала деяких реанімаційних заходів, але наразі вже все добре, – зазначила завідувачка пологового відділення одного із лікувальних закладів Дніпра Катерина.

Мама Оксана розповіла, що про народження сина Назара змогла розповісти чоловікові тільки ввечері, бо не було зв’язку. Зараз і з породіллю все гаразд.

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