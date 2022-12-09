У Дніпрі розповіли, куди подівся пухнастий улюбленець відвідувачів яхт-клубу “Січ”

Багато хто з відвідувачів яхт-клубу “Січ” помітив, що козлик Борис кудись зник. Як пояснили представники “Січі”, тварина в порядку, але зараз в “зимовій відпустці”.
У яхт-клубі запевняють, що з ним все добре, але з настанням холодів, козлика переселили в більш комфортні умови.
Він у безпеці, теплі, його доглядають, регулярно годують і дають водичку. Керівництво клубу завжди дбає про «братів наших менших», – зазначили вони.
Повернеться до відвідувачів Борис коли потеплішає.
І знов козлика можна буде побачити у різних точках Січі – і на траві, і на майданчиках, і на сонці, і під деревами. На галявинах та променадах. І скрізь поряд з ним багато буде дорослих та дітей, – зазначили на сторінці клубу у фейсбук.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі згорів шелтер для переселенців, тепер потрібна допомога.
У Дніпрі через відключення електроенергії можуть не працювати світлофори.
Якщо зненацька зникло світло і смартфон з пауербанком зарядитися не…
Учора, 8 грудня, через ожеледицю у Дніпрі стався транспортний колапс.