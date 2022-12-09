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  • У Дніпрі розповіли, куди подівся пухнастий улюбленець відвідувачів яхт-клубу “Січ”

У Дніпрі розповіли, куди подівся пухнастий улюбленець відвідувачів яхт-клубу “Січ”

Сьогодні 14:11
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У яхт-клубі Січ пояснили, куди зник козлик Борис.
Новости Днепра про У Дніпрі розповіли, куди подівся пухнастий улюбленець відвідувачів яхт-клубу

 

Багато хто з відвідувачів яхт-клубу “Січ” помітив, що козлик Борис кудись зник. Як пояснили представники “Січі”, тварина в порядку, але зараз в “зимовій відпустці”.

У яхт-клубі запевняють, що з ним все добре, але з настанням холодів, козлика переселили в більш комфортні умови.

Він у безпеці, теплі, його доглядають, регулярно годують і дають водичку. Керівництво клубу завжди дбає про «братів наших менших», – зазначили вони. 

Повернеться до відвідувачів Борис коли потеплішає. 

І знов козлика можна буде побачити у різних точках Січі – і на траві, і на майданчиках, і на сонці, і під деревами. На галявинах та променадах. І скрізь поряд з ним багато буде дорослих та дітей, – зазначили на сторінці клубу у фейсбук.

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Новости Днепра про У Дніпрі розповіли, куди подівся пухнастий улюбленець відвідувачів яхт-клубу Українська

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