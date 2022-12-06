У Дніпрі розповіли історію 8-річного хлопчика, який загинув від ракети, яка влучила в його будинок

Хлопчик загинув разом зі своїми рідними, коли в його будинок влучила ракета.

Пам’ятаєте, як 29 вересня ракета зруйнувала приватний будинок на околиці Дніпра? Тоді ще на руїнах сидів пес Крим та плакав. У проєкті “Меморіал” розповіли історію 8-річного хлопчика, який в той день загинув разом зі своїми рідними.

Іван Патлань разом із мамою Наталією та сестрою Василісою після повномасштабного вторгнення переїхали у будинок своєї бабусі Алли. Батько ж захищав Україну на передовій.

На жаль, 29 вересня російська армія ракетою влучила в їхній будинок. Уся родина загинула. Через півтора місяця помер і сусідський пес Крим, якого знайшли тоді на руїнах дому.

Сусід Олександр, який жив навпроти, розповів, що малий Іван полюбляв їздити вулицями мікрорайону на велосипеді та завжди вітався з сусідами. Хлопчик любив солодке, тому чоловік іноді пригощав його цукерками.

Знайома родини Патлань, Наталія, каже, що Іванко був світлим та добрим хлопчиком. Навчався онлайн, любив проводити час із мамою. І він, і сестра Василіса дуже хвилювалися за свого батька-військовослужбовця. Мама Наталія Патлань підтримувала та оберігала дітей, як могла.

Поховали Івана та його рідних на Краснопільському цвинтарі. Священник, який проводив похорон розповів, що сім’я часто приходила до храму на свята та в неділю.

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