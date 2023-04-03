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  • У Дніпрі розпочали набір до 1 класу: які документи потрібні та до коли можна подати заяву

У Дніпрі розпочали набір до 1 класу: які документи потрібні та до коли можна подати заяву

Сьогодні 15:42
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У ГумДепі Дніпра розповіли подробиці про вступ до 1 класу.

Новости Днепра про У Дніпрі розпочали набір до 1 класу: які документи потрібні та до коли можна подати заяву

Відсьогодні 3 квітня розпочався прийом заяв для вступу до 1 класу. Подати її можна онлайн.

Як подати заяву та документи:

  • через систему “Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти;
  • електронною поштою;
  • прийти до закладу освіти або іншим зручним способом.

На сайті можна знайти перелік всіх шкіл, контакти адміністрації навчального закладу та посилання на електронну систему.

А ось до 31 травня треба подати до закладу освіти оригінали таких документів:

  • заява про зарахування;
  • копія свідоцтва про народження дитини та оригінал;
  • оригінал медичної довідки за формою № 086-1/о
  • “Карта профілактичних щеплень” за формою № 063/о;
  • У разі наявності та за бажанням батьків до заяви може додаватися висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Нагадаємо, сьогодні розпочалася реєстрація на НМТ для 11-класників. Зареєструватися можна до 3 травня, для цього треба створити персональний кабінет на сайті УОЦЯО та надіслати цифрові копії документів. Детальніше ТУТ.

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Новости Днепра про У Дніпрі розпочали набір до 1 класу: які документи потрібні та до коли можна подати заявуУкраїнська

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