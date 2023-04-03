У Дніпрі розпочали набір до 1 класу: які документи потрібні та до коли можна подати заяву

У ГумДепі Дніпра розповіли подробиці про вступ до 1 класу.

Відсьогодні 3 квітня розпочався прийом заяв для вступу до 1 класу. Подати її можна онлайн.

Як подати заяву та документи:

через систему “Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти;

електронною поштою;

прийти до закладу освіти або іншим зручним способом.

На сайті можна знайти перелік всіх шкіл, контакти адміністрації навчального закладу та посилання на електронну систему.

А ось до 31 травня треба подати до закладу освіти оригінали таких документів:

заява про зарахування;

копія свідоцтва про народження дитини та оригінал;

оригінал медичної довідки за формою № 086-1/о

“Карта профілактичних щеплень” за формою № 063/о;

У разі наявності та за бажанням батьків до заяви може додаватися висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Нагадаємо, сьогодні розпочалася реєстрація на НМТ для 11-класників. Зареєструватися можна до 3 травня, для цього треба створити персональний кабінет на сайті УОЦЯО та надіслати цифрові копії документів. Детальніше ТУТ.

Читайте також:

Українська

Автор: