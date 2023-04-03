У Дніпрі розпочали набір до 1 класу: які документи потрібні та до коли можна подати заяву
У Дніпрі розпочали набір до 1 класу: які документи потрібні та до коли можна подати заяву
Сьогодні 15:42
просмотров
У ГумДепі Дніпра розповіли подробиці про вступ до 1 класу.
Відсьогодні 3 квітня розпочався прийом заяв для вступу до 1 класу. Подати її можна онлайн.
Як подати заяву та документи:
через систему “Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти;
електронною поштою;
прийти до закладу освіти або іншим зручним способом.
На сайті можна знайти перелік всіх шкіл, контакти адміністрації навчального закладу та посилання на електронну систему.
А ось до 31 травня треба подати до закладу освіти оригінали таких документів:
заява про зарахування;
копія свідоцтва про народження дитини та оригінал;
оригінал медичної довідки за формою № 086-1/о
“Карта профілактичних щеплень” за формою № 063/о;
У разі наявності та за бажанням батьків до заяви може додаватися висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Нагадаємо, сьогодні розпочалася реєстрація на НМТ для 11-класників. Зареєструватися можна до 3 травня, для цього треба створити персональний кабінет на сайті УОЦЯО та надіслати цифрові копії документів. Детальніше ТУТ.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"