У Дніпрі розпочали другий етап ремонту по просп. Лесі Українки: є зміни у роботі транспорту

У Дніпрі знову автобуси, трамваї та тролейбуси, які курсують через центр, ходитимуть по-іншому.

Це пов’язано зі стартом другого етапу ремонту на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери знову є зміни у русі громадського транспорту. Роботи тривають у кілька етапів. Повністю їх планують завершити до 27 серпня.

Про це повідомили у департаменті транспорту.

Так, 6 та 7 липня змінюється рух такого громадського транспорту:

автобуси №40 та №109 у напрямку Залізничного вокзалу прямуватимуть за схемою: вул. Святослава Хороброго – вул. Андрія Фабра – вул. Старокозацька – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;

автобуси №32, №32К, №33 у напрямку Залізничного вокзалу будуть рухатися за схемою: просп. Олександра Поля – просп. Лесі Українки – вул. Андрія Фабра – вул. Старокозацька – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;

автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу курсуватиме по вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки – пров. Січовий – пл. Вокзальна;

автобуси №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

трамваї та тролейбуси продовжать курсувати за раніше опублікованими схемами об’їзду за посиланням.

Також буде перекрито рух автотранспорту через перехрестя:

по просп. Лесі Українки в напрямку вул. Робочої та поворот на вул. Степана Бандери;

по вул. Степана Бандери у напрямку просп. Дмитра Яворницького.

З 8 липня до 2 серпня 2024 року зі змінами ходитимуть такі маршрути:

автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;

автобус №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

тролейбус №4 в напрямку станції метро «Металургів» курсуватиме через просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери – просп. Дмитра Яворницького – вул. 128-ої Бригади Тероборони;

тролейбус №5 від просп. Олександра Поля курсуватиме по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу;

тролейбус «Б» курсуватиме в обʼїзд через вул. Філософську;

трамвай №5 в напрямку ж/м Західний курсуватиме через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони;

трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича.

Також, для зручності пасажирів, в схему трамвайних маршрутів №5, №12 та №17 буде введено тимчасову зупинку «вул. Пастера», яка буде розташована на розі вул. Пастера та просп. Дмитра Яворницького. А трамвайний маршрут №14 повертається до роботи у штатному режимі.

Для автотранспорту буде перекрито рух через перехрестя:

по просп. Лесі Українки в напрямку вул. Робочої;

по вул. Степана Бандери в обох напрямках;

лівий поворот з просп. Лесі Українки на вул. Степана Бандери.

Автомобілісти зможуть об’їхати місце виконання робіт прилеглими вулицями.

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