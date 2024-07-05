У Дніпрі розпочали другий етап ремонту по просп. Лесі Українки: є зміни у роботі транспорту
У Дніпрі розпочали другий етап ремонту по просп. Лесі Українки: є зміни у роботі транспорту
Сьогодні 11:34
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У Дніпрі знову автобуси, трамваї та тролейбуси, які курсують через центр, ходитимуть по-іншому.
Це пов’язано зі стартом другого етапу ремонту на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери знову є зміни у русі громадського транспорту. Роботи тривають у кілька етапів. Повністю їх планують завершити до 27 серпня.
Так, 6 та 7 липня змінюється рух такого громадського транспорту:
автобуси №40 та №109 у напрямку Залізничного вокзалу прямуватимуть за схемою: вул. Святослава Хороброго – вул. Андрія Фабра – вул. Старокозацька – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;
автобуси №32, №32К, №33 у напрямку Залізничного вокзалу будуть рухатися за схемою: просп. Олександра Поля – просп. Лесі Українки – вул. Андрія Фабра – вул. Старокозацька – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;
автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу курсуватиме по вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки – пров. Січовий – пл. Вокзальна;
автобуси №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;
трамваї та тролейбуси продовжать курсувати за раніше опублікованими схемами об’їзду за посиланням.
Також буде перекрито рух автотранспорту через перехрестя:
по просп. Лесі Українки в напрямку вул. Робочої та поворот на вул. Степана Бандери;
по вул. Степана Бандери у напрямку просп. Дмитра Яворницького.
З 8 липня до 2 серпня 2024 року зі змінами ходитимуть такі маршрути:
автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;
автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;
автобус №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;
тролейбус №4 в напрямку станції метро «Металургів» курсуватиме через просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери – просп. Дмитра Яворницького – вул. 128-ої Бригади Тероборони;
тролейбус №5 від просп. Олександра Поля курсуватиме по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу;
тролейбус «Б» курсуватиме в обʼїзд через вул. Філософську;
трамвай №5 в напрямку ж/м Західний курсуватиме через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони;
трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича.
Також, для зручності пасажирів, в схему трамвайних маршрутів №5, №12 та №17 буде введено тимчасову зупинку «вул. Пастера», яка буде розташована на розі вул. Пастера та просп. Дмитра Яворницького. А трамвайний маршрут №14 повертається до роботи у штатному режимі.
Для автотранспорту буде перекрито рух через перехрестя:
по просп. Лесі Українки в напрямку вул. Робочої;
по вул. Степана Бандери в обох напрямках;
лівий поворот з просп. Лесі Українки на вул. Степана Бандери.
Автомобілісти зможуть об’їхати місце виконання робіт прилеглими вулицями.
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