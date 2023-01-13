У Дніпрі роздають купу телевізорів “за дякую”

У Дніпрі роздають безкоштовні телевізори.

У Дніпрі безкоштовно роздають телевізори. Таку незвичайну акцію влаштували співробітники дніпровського музею “Машини часу”. Про це вони розповіли на своїй сторінці на фейсбук.

Щоправда телевізори не нові, а досить старенькі. До музею їх привезли для зйомок кліпу, але артисти не захотіли забирати реквізит та залишили в Дніпрі.

Співробітники музею вирішили роздати телевізори безкоштовно. Якщо їх ніхто не забере – техніку утилізують.

Потребуєш – забирай! Роздаємо TV за «дякую!» Залишки будуть утилізовані, – зазначено в оголошенні.

Забрати телевізор можна в музеї “Машини часу” на вулиці Мандриківська, 44.

Музейники в коментарях до допису зазначили, що процес йде та телевізорів залишилося мало.

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