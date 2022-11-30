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У Дніпрі росіянин судився з міграційниками, щоб не повертатися до РФ

Сьогодні 11:27
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У Дніпрі громадянин РФ пішов до суду, щоб оскаржити рішення міграційної служби та не повертатися на Батьківщину.

Новости Днепра про У Дніпрі росіянин судився з міграційниками, щоб не повертатися до РФ

Про це йдеться в рішенні Самарського суда Дніпра опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Чоловік жив на території України з 1992 року, проте так і не набув громадянства. Майже двадцять років він був одружений на українці, потім розлучився з нею та одружився з іншою.

Проте його тимчасова посвідка на проживання закінчилася в серпні 2022 року. Коли чоловік прийшов поновлювати документ, то міграційники відмовили йому, аргументуючи своє рішення тим, що зараз припинено прийом заяв від громадян РФ у зв’язку зі збройною агресією зі сторони їхньої Батьківщини.

Після цього міграційники ухвалили рішення про примусову депортацію росіянина в РФ. Чоловік був незадоволений таким рішенням та звернувся до суду.

Судді розглянули звернення чоловіка, і вивчивши всі докази, ухвалили рішення на користь росіянина.

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Новости Днепра про У Дніпрі росіянин судився з міграційниками, щоб не повертатися до РФУкраїнська

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