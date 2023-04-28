Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину

Сьогодні 06:15
просмотров

Росія атакувала Дніпро ракетами.

Новости Днепра про У Дніпрі російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Високоточниє» під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинули молода жінка та трирічна дитина», – написав він у Telegram.

Новости Днепра про У Дніпрі російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину

Інших подробиць Філатов не повідомив.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитинуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитинуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вороги обстріляли Умань, ракета зруйнувала багатоповерхівку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Вороги обстріляли Умань, ракета зруйнувала багатоповерхівку

    Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по…

    Наркодилерів «кришував» поліцейський: на Дніпропетровщині затримали подружжя
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Наркодилерів «кришував» поліцейський: на Дніпропетровщині затримали подружжя

    Працівники Державного бюро розслідувань та Національної поліції викрили правоохоронця та…

    Росіяни випустили майже 30 снарядів по Дніпропетровській області: що відомо
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Росіяни випустили майже 30 снарядів по Дніпропетровській області: що відомо

    У четвер, 27 квітня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область з…

    Збої в роботі онлайн-сервісів: як дніпрянам придбати квитки на УЗ
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Збої в роботі онлайн-сервісів: як дніпрянам придбати квитки на УЗ

    Сьогодні, 27 квітня, в роботі деяких онлайн-сервісів "Укрзалізниці" можуть спостерігатися…

    Наверх