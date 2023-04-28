У Дніпрі російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
«Високоточниє» під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинули молода жінка та трирічна дитина», – написав він у Telegram.
Інших подробиць Філатов не повідомив.
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