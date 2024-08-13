У Дніпрі родина з трьома дітьми захворіла на гостру кишкову інфекцію

На минулому тижні на Дніпропетровщині зареєстрували 147 випадків гострих кишкових інфекцій. Серед них троє дітей з однієї родини у Дніпрі.
Про це повідомили в Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ”.
Там також зазначили, що у Дніпрі підхопити гостру кишкову інфекцію можна, купаючись у річці в межах КЗК «Парк культури та відпочинку «Сагайдак» та в межах спортбази на Мандриківській косі. Там взяли взяли проби води та виявили в них вібріон не О1 групи. Нагадаємо, що у воді на всіх пляжах міста купатися заборонено.
Щодо питної води у Дніпрі та області, то показники в нормі.
У Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ” також додали, що за тиждень зареєстровано 8 поодиноких випадків підозри на кашлюк (м.Дніпро, м.Кам’янське, Дніпровський район, Криничанська територіальна громада) та 2 випадки підозри на гострий вірусний гепатит. Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) знаходиться на міжсезонному рівні.
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