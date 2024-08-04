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У Дніпрі ретро-трамвай зійшов з рейок

Сьогодні 14:45
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У центрі міста Дніпро ретро-трамвай зійшов з рейок.

Новости Днепра про У Дніпрі ретро-трамвай зійшов з рейок

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро”.

Що стало причиною сходу невідомо. Інформація про травмованих не надходила.

Можливо трамвай “дав кута” через погані погодні умови.

Сьогодні у деяких районах міста вирує сильна злива. Негода зносить будівельні матеріали, сильний вітер навіть повалив паркан на Слобожанському проспекті.

Це вже далеко не перший подібний випадок за останній час.

У травні трамвай зіткнувся з таксі Uklon, на щастя тоді ніхто не постраждав.

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