У Дніпрі ретро-трамвай зійшов з рейок

У центрі міста Дніпро ретро-трамвай зійшов з рейок.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро”.

Що стало причиною сходу невідомо. Інформація про травмованих не надходила.

Можливо трамвай “дав кута” через погані погодні умови.

Сьогодні у деяких районах міста вирує сильна злива. Негода зносить будівельні матеріали, сильний вітер навіть повалив паркан на Слобожанському проспекті.

Це вже далеко не перший подібний випадок за останній час.

У травні трамвай зіткнувся з таксі Uklon, на щастя тоді ніхто не постраждав.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: