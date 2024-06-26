У Дніпрі ретро-трамвай тепер дає концерти (ВІДЕО)

Дніпровський ретро-трамвай "заспівав".

Очевидцями незвичайного флешмобу стали жителі Дніпра. Ретро-трамвайчик, який курсує від центру до вокзалу, на одній із зупинок “заспівав”.

Дніпровський ретро-трамвай тепер дає концерти, – пишуть очевидці.

На відео, яке поширили в соцмережах видно, що всередині вагона зібралися саксофоністи, трубачі, барабанники та інші музиканти, які влаштували музичну хвилинку посеред Дніпра.

Перехожі із зацікавленістю спостерігали за незвичним перфомансом у трамваї.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: