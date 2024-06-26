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У Дніпрі ретро-трамвай тепер дає концерти (ВІДЕО)

Сьогодні 12:10
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Дніпровський ретро-трамвай "заспівав".

Новости Днепра про У Дніпрі ретро-трамвай тепер дає концерти (ВІДЕО)

Очевидцями незвичайного флешмобу стали жителі Дніпра. Ретро-трамвайчик, який курсує від центру до вокзалу, на одній із зупинок “заспівав”.

Дніпровський ретро-трамвай тепер дає концерти, – пишуть очевидці. 

На відео, яке поширили в соцмережах видно, що всередині вагона зібралися саксофоністи, трубачі, барабанники та інші музиканти, які влаштували музичну хвилинку посеред Дніпра. 

Перехожі із зацікавленістю спостерігали за незвичним перфомансом у трамваї. 

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Новости Днепра про У Дніпрі ретро-трамвай тепер дає концерти (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі ретро-трамвай тепер дає концерти (ВІДЕО)Русский

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