У Дніпрі ретро-трамвай тепер дає концерти (ВІДЕО)

Очевидцями незвичайного флешмобу стали жителі Дніпра. Ретро-трамвайчик, який курсує від центру до вокзалу, на одній із зупинок “заспівав”.
Дніпровський ретро-трамвай тепер дає концерти, – пишуть очевидці.
На відео, яке поширили в соцмережах видно, що всередині вагона зібралися саксофоністи, трубачі, барабанники та інші музиканти, які влаштували музичну хвилинку посеред Дніпра.
Перехожі із зацікавленістю спостерігали за незвичним перфомансом у трамваї.
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