У Дніпрі рейдери на чолі з адвокатом кошмарили бізнес: як просувається справа

У Дніпрі під варту взяли вісьмох учасників злочинної групи, яка кошмарила підприємців.

Як повідомили в прокуратурі Дніпропетровщини, вісьмом учасникам злочинної групи оголосили про підозру та відправили під варту, без можливості внести заставу.

За даними слідства, адвокат та кримінальний авторитет організували рейдерські захоплення легального бізнесу в Дніпрі. У схемі брали участь адвокати, арбітражні керуючі та юристи.

Одна із останніх справ підозрюваних – рейдерське захоплення промислового підприємства. Вони використовуючи підроблені документи ввели до складу засновників свого близького родича, який допоміг заволодіти корпоративними правами на цей бізнес.

Потім вони переоформили право власності на свою людину.

Наразі учасників організації підозрюють у наступних злочинах:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України

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