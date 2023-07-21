У Дніпрі раптово пішов із життя відомий журналіст

У Дніпрі помер журналіст Михайло Арошенко.

Про сумну звістку повідомили в правлінні Дніпропетровської обласної журналістської організації.

Михайло Михайлович працював телеведучим та публіцистом. Раніше був завідувачем відділу ЗМІ Дніпропетровської ОДА.

Михайло Арошенко багатьом відомий за своїми книгами «Наш дорослий дитячий будинок», «Знову набута надійність», Енциклопедія капіталів-1», «Весільний вальс», «Час і гроші», «Таємниці сталевих конструкцій», «Сім доз», «Енциклопедія капіталів-2» та іншими.

Правління Дніпропетровської обласної журналістської організації глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам з приводу непоправної втрати – смерті члена Національної спілки журналістів України Михайла Михайловича АРОШЕНКА. Схиляємо голови. Світла йому пам’ять, – написали колеги журналіста.

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