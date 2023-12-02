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  • У Дніпрі раніше судимий 45-річний чоловік розбив вікно “Лексуса” та викрав майно

У Дніпрі раніше судимий 45-річний чоловік розбив вікно “Лексуса” та викрав майно

Сьогодні 20:35
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У Дніпрі затримали раніше судимого чоловіка за крадіжку з автівки.

Новости Днепра про У Дніпрі раніше судимий 45-річний чоловік розбив вікно

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Затриманий розбив вікно в автомобілі припаркованому у дворі на вулиці Кавалерійська.

До поліції 30 листопада звернувся потерпілий, який виявив відсутність цінних речей.

Співробітники відділення поліції № 6 Дніпровського РУП затримали 45-річного місцевого мешканця.

У поліції зараз перевіряють затриманого на причетність до серії аналогічних крадіжок в місті.

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