У Дніпрі раніше судимий 45-річний чоловік розбив вікно “Лексуса” та викрав майно

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Затриманий розбив вікно в автомобілі припаркованому у дворі на вулиці Кавалерійська.
До поліції 30 листопада звернувся потерпілий, який виявив відсутність цінних речей.
Співробітники відділення поліції № 6 Дніпровського РУП затримали 45-річного місцевого мешканця.
У поліції зараз перевіряють затриманого на причетність до серії аналогічних крадіжок в місті.
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