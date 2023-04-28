У Дніпрі раніше судимі чоловіки пограбували магазин: коментар поліції

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці розшукали злодіїв – ними виявилися 41-річний та 30-річний раніше судимі місцеві жителі.
У ході слідчих дій з’ясувалося, що 41-річний фігурант причетний ще до однієї крадіжки: підозрюваний викрав з приватного домоволодіння у с. Дослідне електроінструменти та цінне майно.
Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікам повідомили про підозру.
Слідство триває.
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