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  • У Дніпрі Пушкіна на фасаді музею “Літературне Придніпров’я” закрили картиною видатної художниці (ФОТО)

У Дніпрі Пушкіна на фасаді музею “Літературне Придніпров’я” закрили картиною видатної художниці (ФОТО)

Сьогодні 18:06
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У Дніпрі продовжують позбавлятися від діячів, пов'язаних із росією.

Новости Днепра про У Дніпрі Пушкіна на фасаді музею “Літературне Придніпров’я” закрили картиною видатної художниці (ФОТО)

Так, на фасаді будівлі музею “Літературне Придніпров’я”, який знаходиться в середмісті Дніпра, був барельєф Пушкіна. Його вирішили прикрити картиною видатної художниці Вікторії Тимошенко “Мамай”.

Про це повідомляє dnepr.info.

Як заграю, всяк поскаче, а після не один вражий син заплаче, – написано на картині.

Новости Днепра про У Дніпрі Пушкіна на фасаді музею “Літературне Придніпров’я” закрили картиною видатної художниці (ФОТО)

Зазначимо, поки що барельєф не можуть повністю прибрати, адже ця будівля вважається пам’яткою історії, тому для того, щоб демонтувати зображення поета, необхідний дозвіл.

Справка: Вікторія Тимошенко – українська художниця, майстриня петриківського розпису з села Хутірське Дніпропетровської області. Жінка член Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

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Новости Днепра про У Дніпрі Пушкіна на фасаді музею “Літературне Придніпров’я” закрили картиною видатної художниці (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі Пушкіна на фасаді музею “Літературне Придніпров’я” закрили картиною видатної художниці (ФОТО)Русский

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