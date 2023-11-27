У Дніпрі Пушкіна на фасаді музею “Літературне Придніпров’я” закрили картиною видатної художниці (ФОТО)

Так, на фасаді будівлі музею “Літературне Придніпров’я”, який знаходиться в середмісті Дніпра, був барельєф Пушкіна. Його вирішили прикрити картиною видатної художниці Вікторії Тимошенко “Мамай”.
Про це повідомляє dnepr.info.
Як заграю, всяк поскаче, а після не один вражий син заплаче, – написано на картині.
Зазначимо, поки що барельєф не можуть повністю прибрати, адже ця будівля вважається пам’яткою історії, тому для того, щоб демонтувати зображення поета, необхідний дозвіл.
Справка: Вікторія Тимошенко – українська художниця, майстриня петриківського розпису з села Хутірське Дніпропетровської області. Жінка член Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
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