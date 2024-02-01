У Дніпрі призупинили рух 4 тролейбусних маршрутів: деталі

Важлива інформація!

Сьогодні, 1 лютого, у Дніпрі призупинили рух 4 тролейбусних маршрутів: №1, №5, №А та №Б.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Зазначається, що це пов’язано з проведенням аварійних робіт.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

UPD: рух відновлено, повідомили у департаменті транспорту!

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