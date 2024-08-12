У Дніпрі привели до ладу один із найкоротших бульварів міста: що змінилося

У Дніпрі оновили найкоротший бульвар на найкоротшому проспекті у місті.

У Дніпрі завершили основний етап реконструкції бульварної частини проспекту Пилипа Орлика (раніше – Ілліча), що межує з проспектом Поля та Богдана Хмельницького. Про це повідомляє Центральна районна адміністрація.

Закінчено основний етап з благоустрою бульвару по проспекту Пилипа Орлика. Після зниження температури повітря планується висадження декоративних рослин. Відомий всім мешканцям району бульвар набув зовсім нового, сучасного вигляду. А ще лавочка може позмагатися по довжині з найдовшою лавочкою на набережній, – йдеться у повідомленні.

На фото вище можна побачити “до”, а нижче – як бульвар виглядає зараз. Зазначається, що тут з’явилися довгі лавочки, які претендують на звання найдовших в місті (звичайно після тої, яка на набережній).

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