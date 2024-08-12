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  • У Дніпрі привели до ладу один із найкоротших бульварів міста: що змінилося

У Дніпрі привели до ладу один із найкоротших бульварів міста: що змінилося

Сьогодні 11:26
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У Дніпрі оновили найкоротший бульвар на найкоротшому проспекті у місті.

Новости Днепра про У Дніпрі привели до ладу один із найкоротших бульварів міста: що змінилося

У Дніпрі завершили основний етап реконструкції бульварної частини проспекту Пилипа Орлика (раніше – Ілліча), що межує з проспектом Поля та Богдана Хмельницького. Про це повідомляє Центральна районна адміністрація. 

Закінчено основний етап з благоустрою бульвару по проспекту Пилипа Орлика. Після зниження температури повітря планується висадження декоративних рослин. Відомий всім мешканцям району бульвар набув зовсім нового, сучасного вигляду.

А ще лавочка може позмагатися по довжині з найдовшою лавочкою на набережній, – йдеться у повідомленні.

На фото вище можна побачити “до”, а нижче – як бульвар виглядає зараз. Зазначається, що тут з’явилися довгі лавочки, які претендують на звання найдовших в місті (звичайно після тої, яка на набережній).

Новости Днепра про У Дніпрі привели до ладу один із найкоротших бульварів міста: що змінилося

Новости Днепра про У Дніпрі привели до ладу один із найкоротших бульварів міста: що змінилося

Новости Днепра про У Дніпрі привели до ладу один із найкоротших бульварів міста: що змінилося

Новости Днепра про У Дніпрі привели до ладу один із найкоротших бульварів міста: що змінилося

Новости Днепра про У Дніпрі привели до ладу один із найкоротших бульварів міста: що змінилося

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Новости Днепра про У Дніпрі привели до ладу один із найкоротших бульварів міста: що змінилосяУкраїнська

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