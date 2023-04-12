У Дніпрі просять заборонити діяльність УПЦ МП на території міста: з’явилася петиція

Мешканці Дніпра просять заборонити діяльність УПЦ МП на території нашого міста.

10 квітня на сайті з петиціями з’явилося звернення, де мешканці Дніпра просять міську раду заборонити діяльності церков Московського патріархату на території міста.

Автор петиції Роман Сердюк стверджує, шо Українська православна церква та її структурні підрозділи, це колабораціоністська організація, яка де-факто виконує роль структурного підрозділу ФСБ в Україні. У зв’язку з цим, він пропонує посприяти забороні цієї церкви в Дніпрі.

Станом на момент написання цього матеріалу, вона набрала 25 голосів із 3000 необхідних. До кінця голосування залишилось 88 днів.

Чи може міська рада заборонити УПЦ МП?

Насправді, ні. Це не компетенція місцевої влади і заборонити якусь церкву вона не може. Це може статися тільки після рішення суду, яке ініціює прокурор, або орган який відповідає за реєстрацію статуту. Для місцевих парафій такими можуть бути відповідні ОДА/ОВА, а для монастирів, єпархій, духовних навчальних закладів – це Держетнополітики.

Втім, якщо місцева парафія досі не перейменувала свою церкву, то міська рада може ухвалити документ, який би закликав громади УПЦ (МП) виконати Закон про перейменування, тобто прибрати з назви МП. І тоді, якщо релігійна організація цього не виконала, то міська влада може розірвати договори на обслуговування, комунальні послуги, оренду землі і тд.

Автор петиції запропонував перелік дій, які може виконати міська рада. Далі публікуємо ці пункти.

1. Прийняти звернення до Верховної Ради України із проханням розглянути та підтримати законопроект про заборону діяльності московської церкви в Україні.

2. Розірвати з УПЦ (МП) будь-які договори на оренду земельних ділянок чи іншого землекористування.

3. Розірвати будь-які договори на оренду рухомого або нерухомого комунального майна.

4. Розірвати договори комунального обслуговування та надання комунальних послуг.

5. Розірвати інші договори та рішення, якими УПЦ МП надано права на користування комунальним майном, землею, послугами тощо.

6. Прийняти рішення про заборону будь-яким комунальним підприємствам, установам та організаціям укладати договори з УПЦ (МП).

7. Зупинити розгляд та зняти з розгляду усі проекти рішень щодо передачі УПЦ (МП) будь-яких земельних ділянок в оренду, у постійне користування тощо.

8. Прийняти рішення про мораторій на розгляд проектів рішень про передачу земельних ділянок територіальної громади міста Дніпра у користування або власність на будь-яких підставах та на будь-який строк УПЦ(МП).

9. За наявності правових підстав розпочати процес повернення у власність, розпорядження та користування територіальної громади міста Дніпра земельних ділянок та нерухомого майна, яке було передано УПЦ (МП) раніше в будь-який час та за будь-яких обставин.

10. Здійснити заходів за допомогою КП “Муніципальна варта” для недопуску розкрадання московськими попами майна релігійних громад та церков на території міста шляхом взяття під охорону церков, що знаходяться натериторії міста та майна в них до прийняття відповідних рішень щодо подальної приналежності цього майна.

11. З метою неджопущення проросійських провокацій та масових заворушень, захисту прав і свобод громадян, звернутись до військової адміністрації міста із пропозицією заборони проведення масових релігійних заходів на території храмів та на території поблизу храмів УПЦ (МП) у дні релігійних свят, таких як Пасха (16 квітня), Трійця (4 червня) та інші.

12. Звернутись до Дніпровської обласної ради із пропозицією прийняти аналогічні рішення на своєму пленарному засіданні.

Нагадаємо, днями на Перемозі відбувся мирний мітинг проти “московських попів”.

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