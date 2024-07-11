У Дніпрі пропонували зламати кінцівки, аби уникнути мобілізації: чи допоможе це отримати відстрочку

У Дніпрі пропонували за гроші зламати кінцівку, що могло б допомогти уникнути мобілізації.

Таке оголошення розмістили на OLX. Його автор пропонував військовозобов’язаним зламати кінцівку за гроші і таким чином “швидко і професійно” отримати відстрочку. Зазначалося, що процедуру проведе досвідчений лікар. А до послуг також входила якісна анестезія та знижка при повторному зверненні.

“Швидко та професійно надаю відстрочку. Унікальна можливість уникнути мобілізації, не залишаючи країни. Профільна медична освіта, точковий вплив, використання якісної анестезії, відстеження стану під час відновлення, допомога під час оформлення відповідних документів, при повторному зверненні — знижка, ціна договірна, залежить від місця перелому”, – йшлося в оголошенні.

Фотографіями оголошення поділилися в місцевих телеграм-каналах. Втім на 10 липня його вже видалили з платформи ОLX.

Чи можна отримати відстрочку через перелом кінцівки

У Положенні про військово-лікарську комісію (ВЛК) йдеться, що такі показники, як травми верхніх та нижніх кінцівок, переломи кісток, травматичне пошкодження кровоносних судин, переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу, відповідають ст.78 розкладу хвороб, яка в залежності від ступеню порушення функцій — незначні, помірні чи значні — передбачає як непридатність до служби із виключенням з військового обліку, так і придатність лише в підрозділах забезпечення чи “повну” придатність. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.

“Наприклад, якщо травми привели до таких наслідків як втрати кінцівки, або до розладів сенсорних систем (це порушення слуху, зору, нюху, смаку, відчуття рівноваги), голосоутворення і мовлення, до частих епілептичних нападів тощо, то в такому випадку можлива непридатність із виключенням з обліку”, — розповіла ТСН Марина Бекало.

Вона додала, якщо травма незначна та підлягає консервативному лікуванню (тобто неоперативному втручанню), то такий чоловік буде визнаний придатним до служби. Якщо травма потребує хірургічного лікування, ВЛК застосовує ст. 81 розкладу хвороб, яка передбачає тимчасову непридатність, за якою можна отримати відстрочку від 6-12 місяців.

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