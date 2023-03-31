Подачу води відновили за адресами:
У Новокодакському районі міста все ще продовжуються роботи з промивання магістральних водоводів у районі вулиць:
Роботи тривають без відключення водопостачання.
КП «Дніпроводоканал» піклується не лише про забезпеченням стабільної подачі води, а й вживає усі можливі заходи для покращення якості води.
Читайте також:
Сьогодні, 31 березня, на Набережній Перемоги біля будинку №124 знайшли…
Українські військові відбили 30 атак російських окупантів на сході. Тим…
Відзавтра усі рецептурні ліки в Україні можна буде купити за…
Цього року українці святкуватимуть Великдень 16 квітня. Щороку дата святкування…