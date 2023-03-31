У Дніпрі відновили подачу води на 4-х вулицях: ситуація на вечір 31 березня - Днепр Инфо
У Дніпрі відновили подачу води на 4-х вулицях: ситуація на вечір 31 березня
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Сегодня 19:15

Сьогодні станом на 18:00 працівники КП "Дніпроводоканал" завершили аварійно-відновлювальні роботи за деякими адресами.

Новости Днепра про У Дніпрі відновили подачу води на 4-х вулицях: ситуація на вечір 31 березня

Подачу води відновили за адресами:

  • вул. Паторжинського, 31;
  • просп. Богдана Хмельницького, 184;
  • просп. Слобожанський, 104;
  • вул. Коксова, 18

У Новокодакському районі міста все ще продовжуються роботи з промивання магістральних водоводів у районі вулиць:

  • Велика Дєєвська,
  • Гідропаркова,
  • Метробудівська,
  • Моніторна та прилеглих.

Роботи тривають без відключення водопостачання.

КП «Дніпроводоканал» піклується не лише про забезпеченням стабільної подачі води, а й вживає усі можливі заходи для покращення якості води.

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Новости Днепра про У Дніпрі відновили подачу води на 4-х вулицях: ситуація на вечір 31 березняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі відновили подачу води на 4-х вулицях: ситуація на вечір 31 березняРусский

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