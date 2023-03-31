У Дніпрі відновили подачу води на 4-х вулицях: ситуація на вечір 31 березня

Сьогодні станом на 18:00 працівники КП "Дніпроводоканал" завершили аварійно-відновлювальні роботи за деякими адресами.

Подачу води відновили за адресами:

вул. Паторжинського, 31;

просп. Богдана Хмельницького, 184;

просп. Слобожанський, 104;

вул. Коксова, 18

У Новокодакському районі міста все ще продовжуються роботи з промивання магістральних водоводів у районі вулиць:

Велика Дєєвська,

Гідропаркова,

Метробудівська,

Моніторна та прилеглих.

Роботи тривають без відключення водопостачання.

КП «Дніпроводоканал» піклується не лише про забезпеченням стабільної подачі води, а й вживає усі можливі заходи для покращення якості води.

Читайте також:

Українська Русский