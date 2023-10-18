У Дніпрі пролунав вибух: що відомо

Будьте в безпечних місцях!

О 09:44 на Дніпропетровщині оголосили тривогу. Буквально через кілька хвилин у Дніпрі пролунав вибух.

До цього у Повітряних силах повідомили, що є загроза ракетного удару.

Увага! Ракетна небезпека для східних, південно-східних областей! – йдеться у повідомленні ПС.

Оновлено: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, закликав мешканців Дніпра не ігнорувати тривогу.

Дніпро! Не ігноруйте тривогу. Знаходьтеся в укриттях. Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких! – написав він.

Крім того, в МВС нагадали базові правила, аби не нашкодити собі та нашим захисникам під час тривоги:

Наразі тривога триває – будьте у безпечних місцях!!!

Оновлено2: 10:02 – відбій!

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