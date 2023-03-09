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У Дніпрі прогримів потужний вибух

Сьогодні 03:43
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У Дніпрі посеред ночі пролунав вибух.

У Дніпрі чули потужний вибух. 

Мешканці Дніпрі повідомляють, що звуки вибуху пролунали о 3:30 ночі.

До цього близько 2 ночі була оголошена повітряна тривога по всій Україні. 

Станом на зараз, інформації про жертв та руйнування немає. Залишайтеся в укриттях.

Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА вранці.

Карта повітряних тривог: 

Новости Днепра про У Дніпрі прогримів потужний вибух

Окрім Дніпра, вибухи чули в Одесі, Миколаєві та на Вінниччині.

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