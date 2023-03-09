У Дніпрі прогримів потужний вибух

У Дніпрі чули потужний вибух.
Мешканці Дніпрі повідомляють, що звуки вибуху пролунали о 3:30 ночі.
До цього близько 2 ночі була оголошена повітряна тривога по всій Україні.
Станом на зараз, інформації про жертв та руйнування немає. Залишайтеся в укриттях.
Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА вранці.
Карта повітряних тривог:
Окрім Дніпра, вибухи чули в Одесі, Миколаєві та на Вінниччині.
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