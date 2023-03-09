У Дніпрі прогримів потужний вибух

У Дніпрі посеред ночі пролунав вибух.

У Дніпрі чули потужний вибух.

Мешканці Дніпрі повідомляють, що звуки вибуху пролунали о 3:30 ночі.

До цього близько 2 ночі була оголошена повітряна тривога по всій Україні.

Станом на зараз, інформації про жертв та руйнування немає. Залишайтеся в укриттях.

Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА вранці.

Карта повітряних тривог:

Окрім Дніпра, вибухи чули в Одесі, Миколаєві та на Вінниччині.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: