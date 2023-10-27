У Дніпрі продовжують ремонтувати аварійні підʼїзди у будинках комунальної власності

Гарні новини!

У Дніпрі тривають оновлення аварійних підї’їздів багатоквартирних будинків комунальної власності. Перед холодами вже виконали більше 70 % заявок, які надходили від мешканців.

Наприклад, триває ремонт під’їздів девʼятиповерхівки по вул. Немировича-Данченка, 48. «Ми зараз оновлюємо стіни. Очищали їх, проводили спеціальну обробку й зараз на фінішній прямій у декількох підʼїздах. В декількох підʼїздах встановлені додаткові металопластикові двері», – зазначив представник департаменту житлового господарства ДМР Єгор Худяков.

Радіє оновленням пані Наталя: «Раніше було аварійне все. Написали колективне звернення й до нас швидко прийшли вже ремонтувати стіни та встановлювати вікна. Дуже добре стало, тепліше та чистіше. Вдячні!»

«З початку 2023 року комунальники виконали ремонт під’їздів із заміною вікон на нові енергозберігаючі, поставили також додаткові металопластикові двері при вході до під’їзду у 89 багатоквартирних будинках. Нові металопластикові вікна мають ефект енергозбереження, що дозволить зменшити втрати тепла будинка в цілому», – підсумував Єгор Худяков.

Українська

Автор: