У Дніпрі продають трубний завод із віковою історією

Майно Дніпропетровського трубного заводу виставлено на торги. 2021 року він повністю припинив свою роботу і був визнаний банкрутом. Спочатку на заводі зрізали трубопрокатні стани та вивезли обладнання. Наразі приміщення заводу виставлені на торги. За нього хочуть виручити щонайменше 250 млн грн. Початок торгів – 23 травня.

Скільки хочуть за завод та яка його історія – дізнались журналісти dnepr.info.

Сам завод було відкрито 1892 року, називався він «Шодуар А», ним володіла сім’я братів Шодуарів. Сім’я була родом із Бельгії, але вирішила вкладати свої кошти в промисловість Катеринослава та зайнялися виробництвом труб. До 1911 року на заводі працювало понад дві тисячі людей. Пізніше став одним з найбільших трубних підприємств того часу. Певний час після звільнення Дніпра 1943 року замість труб тут випускали ложки, але потім повернулися до своєї звичайної продукції.

Завод спеціалізувався на виробництві безшовних та електрозварювальних труб з вуглецевих та низьколегованих сталей. 2021 року його було визнано банкрутом за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області. Нині він виставлен на аукціон.

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