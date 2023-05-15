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У Дніпрі продають трубний завод із віковою історією

Сьогодні 17:04
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Майно Дніпропетровського трубного заводу виставлено на торги. 2021 року він повністю припинив свою роботу і був визнаний банкрутом. Спочатку на заводі зрізали трубопрокатні стани та вивезли обладнання. Наразі приміщення заводу виставлені на торги. За нього хочуть виручити щонайменше 250 млн грн. Початок торгів – 23 травня.

Скільки хочуть за завод та яка його історія – дізнались журналісти dnepr.info.

Новости Днепра про У Дніпрі продають трубний завод із віковою історією

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Сам завод було відкрито 1892 року, називався  він «Шодуар А», ним володіла сім’я братів Шодуарів. Сім’я була родом із Бельгії, але вирішила вкладати свої кошти в промисловість Катеринослава та зайнялися виробництвом труб. До 1911 року на заводі працювало понад дві тисячі людей. Пізніше став одним з найбільших трубних підприємств того часу. Певний час після звільнення Дніпра 1943 року замість труб тут випускали ложки, але потім повернулися до своєї звичайної продукції.

Новости Днепра про У Дніпрі продають трубний завод із віковою історією

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Завод спеціалізувався на виробництві безшовних та електрозварювальних труб з вуглецевих та низьколегованих сталей. 2021 року його було визнано банкрутом за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області. Нині він виставлен на аукціон.

 

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