У Дніпрі продають кондитерську фабрику АВК: скільки просять

Майно дніпровської фабрики АВК виставили на аукціон.

Про це йдеться в оголошенні на сайті державної платформи з продажу нерухомості СЕТАМ.

В оголошенні не уточнюється, що це майно компанії АВК, проте зазначається, що будівлі розташовані за адресою вулиця Журналістів, 11.

На сайті Опендатабот вказано, що за цією адресою знаходиться кондитерська фабрика АВК.

Майно виставили на продаж через непогашений борг. Зазначається, що фабрику продаватимуть як іпотеку. Торги мають відбутися 31 липня. Початкова вартість майна – 82 млн 655 тис. 197 грн. Це англійський аукціон, тож ціна може вирости.

Для того, щоб взяти участь в аукціоні необхідно сплатити гарантійний внесок у розмірі 4 132 759 гривень. Переможцю ці гроші врахують в кінцевій сумі, а іншим учасникам повернуть.

За ці гроші майбутній власник може отримати будівлі адміністративно-побутового комплексу (6 тис. 450,1 кв. м), ганків з навісами, головного корпусу (29 тис. 232,9 кв. м), естакади з навісом і ганком, холодильно-компресорної будівлі (1 тис. 711,4 кв. м), приміщення підготовчого відділення (453 кв. м), тимчасового сараю, вагової, складу, градирень, масложироуловлювача та іншого.

Водночас земельна ділянка під спорудами не продається, бо належить місту, але знаходиться у праві користування підприємства.

Зауважимо, що фабрику виставляють на продаж не вперше. У 2020 році її намагалися продати через борги за майже 100 мільйонів гривень, але тоді торги скасували. Проблеми з фабриками АВК почалися після окупації Росією частини Луганської та Донецької областей, адже основне виробництво продукції АВК розташовувалося саме так.

Після втрати доступу до заводів на тимчасово окупованих територіях головні потужності розгорнули саме на дніпровській фабриці.

У 2021 компанію визнали банкрутом, але пізніше скасували це рішення. Тоді ж з’явилася новина про те, що через банкрутство АВК може закрити всі магазини у Дніпрі. У 2021 дохід дніпровської філії АВК склав усього 9 мільйонів 616 тисяч гривень. У 2020 цифри були більші – тоді компанія заробила 25 мільйонів 616 тисяч гривень.

З відкритих джерел стало відомо, що у 2022 році дніпровська фабрика зовсім не отримувала прибутку. Бізнес АВК складається з кількох підприємств, тож робота корпорації продовжується.

Наразі центральний офіс АВК знаходиться в Києві.

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