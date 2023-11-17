У Дніпрі продають хурму по 15 грн за кг, але є нюанс

У Дніпрі у розпалі сезон хурми – її можна купити як в супермаркетах, так і на стихійних ринках. Ціни різняться – усе залежить від виду та стану плода.
Так, на одному із стихійних ринків журналісти dnepr.info помітили хурму по 15 гривень за кілограм, щоправда, за таку ціну плоди будуть із “сюрпризом” – порчені, м’які тощо.
Якщо говорити про якісну хурму – то в середньому її ціна складає 65-70 грн за кілограм.
У супермаркетах цінова політика схожа. Так, у “Сільпо” за кг хурми просять 75,99 грн.
У “Варусі” – 69,90 грн.
В “АТБ” – 75,95 грн.
Зазначимо, хурма – джерело величезної кількості вітамінів. Вона покращує роботу серця, зменшує запальні процеси, позитивно впливає на здоров’я мозку тощо.
Нагадаємо, раніше ми писали, салат з яких овочів може “розорити” мешканців Дніпра.
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