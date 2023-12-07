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У Дніпрі працівників ТЦК помітили в “тренажерках” (ВІДЕО)

Сьогодні 12:23
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Днями в тренажерних та спортивних залах Дніпра помітили представників ТЦК.

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Про це повідомляють містяни у соцмережах.

На відео, яке опублікували, видно, що чоловіки у військовій формі та зі зброєю заходять у спортзали та спілкуються з відвідувачами. Чи видавали комусь повістки – на відео не видно.

Офіційних коментарів щодо цього поки не було.

Зазначимо, не тільки у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до “тренажерок”. Подібні “рейди” вони проводили в Ужгороді, Мукачеві та інших містах.

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