У Дніпрі працівників ТЦК помітили в “тренажерках” (ВІДЕО)

Про це повідомляють містяни у соцмережах.
На відео, яке опублікували, видно, що чоловіки у військовій формі та зі зброєю заходять у спортзали та спілкуються з відвідувачами. Чи видавали комусь повістки – на відео не видно.
Офіційних коментарів щодо цього поки не було.
Зазначимо, не тільки у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до “тренажерок”. Подібні “рейди” вони проводили в Ужгороді, Мукачеві та інших містах.
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