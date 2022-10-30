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У Дніпрі пожежники серед купи згорілого сміття знайшли тіло чоловіка

Сьогодні 10:01
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У Дніпрі в закинутій будівлі загорілося сміття. На попелищі знайшли обгоріле тіло

Новости Днепра про У Дніпрі пожежники серед купи згорілого сміття знайшли тіло чоловіка

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

Близько 3 ночі 30 жовтня, до рятувальників звернулися місцеві мешканці. Вони розповіли, що на вулиці Софії Ковалевської горить сміття.

Прибувши на виклик, пожежники побачили, що горить закинута одноповерхова будівля. Там горіла купа сміття. Пожежу швидко загасили.

На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про, те що у Новомосковську на трасі виявили тіло чоловіка. Правоохоронці просять допомогти опізнати загиблого. 

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Новости Днепра про У Дніпрі пожежники серед купи згорілого сміття знайшли тіло чоловікаУкраїнська

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