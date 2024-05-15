У Дніпрі повідомили про підозру двом чоловікам, які знущалися з матері та дружини

У Дніпрі повідомили про підозру двом чоловікам, які вчиняли домашнє насильство над матір’ю і дружиною.
Як повідомили у Нацполіції, 59-річний мешканець Соборного району міста Дніпра системно чинив у відношенні до своєї 85-річної матері насильницькі дії.
Ще один житель цього району знущався зі своєї дружини.
Слідчі дійшли висновку, що його дії у відношенні до жінки відповідають складу злочину передбаченого статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
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