У Дніпрі повідомили про масове «мінування»: подробиці

Невідомий повідомив про вибухонебезпечний предмет у «Дніпровському індустріальному коледжі» та у «Професійному училищі №17». При обстеженні нічого не було виявлено.
Також на електронну пошту кол-центру СБУ надійшло повідомлення про мінування судів, ТРЦ, Дніпровських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Поліцейські обстежили 62 об’єкти: 8 будівель Дніпровських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 14 приміщень судів, 1 будівлю Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 29 торгівельних центрів, 1 будівлю СБУ. Інформація про мінування не підтвердилась.
У «Дніпровську Обласну Клінічну лікарню ім. І. І. Мечникова» на пошту прийшло повідомлення про мінування, при перевірці вибухових матеріалів не знайшли.
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