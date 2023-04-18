У Дніпрі повідомили про масове «мінування»: подробиці

У Дніпрі за минулу добу надійшло 4 повідомлення про мінування.

Невідомий повідомив про вибухонебезпечний предмет у «Дніпровському індустріальному коледжі» та у «Професійному училищі №17». При обстеженні нічого не було виявлено.

Також на електронну пошту кол-центру СБУ надійшло повідомлення про мінування судів, ТРЦ, Дніпровських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Поліцейські обстежили 62 об’єкти: 8 будівель Дніпровських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 14 приміщень судів, 1 будівлю Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 29 торгівельних центрів, 1 будівлю СБУ. Інформація про мінування не підтвердилась.

У «Дніпровську Обласну Клінічну лікарню ім. І. І. Мечникова» на пошту прийшло повідомлення про мінування, при перевірці вибухових матеріалів не знайшли.

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