У Дніпрі повернулися до стабілізаційних відключень світла

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.
Всі об’єкти водопостачання запущені в роботу та працюють у штатному режимі із заданим робочим тиском. Водопровідні мережі повністю заповнені.
Залежно від водоспоживання абонентами на певних ділянках водопроводу вихід на штатний режим роботи мереж очікується сьогодні до 00:00.
З 14:45 знеструмлено 4 котельні Центрального району.
Без опалення 167 житлових будинків по:
Котельні будуть запущені після подачі напруги.
Станом на 17:25 знеструмлено будинкові котельні КП «Теплоенерго» за такими адресами:
Роботу всіх районних та квартальних котелень КП «Теплоенерго» після ранкових превентивних відключень відновлено.
Усі об’єкти комунальних підприємств “Коменергосервіс” та “Жилсервіс-Дніпро” працюють. Дніпряни, які одержують опалення від цих підприємств, з теплом.
Читайте також:
Автор:
Протягом дня Нікопольщина була об'єктом ворожих обстрілів.
У п’ятницю, 30 грудня, у Дніпрі пройде захід для автомобілістів.…
Російські війська зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському…
Вранці 29 грудня через ворожу атаку по Україні в Дніпрі…