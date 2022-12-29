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У Дніпрі повернулися до стабілізаційних відключень світла

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі знову застосовуються стабілізаційні відключення світла. Міська влада зробила все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу всієї критичної інфраструктури.

Новости Днепра про У Дніпрі повернулися до стабілізаційних відключень світла

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Всі об’єкти водопостачання запущені в роботу та працюють у штатному режимі із заданим робочим тиском. Водопровідні мережі повністю заповнені.

Залежно від водоспоживання абонентами на певних ділянках водопроводу вихід на штатний режим роботи мереж очікується сьогодні до 00:00.

З 14:45 знеструмлено 4 котельні Центрального району.

Без опалення 167 житлових будинків по:

  • пр. Поля,
  • вул. Новосільна,
  • вул. Полєтаєва,
  • пр. Б. Хмельницького,
  • вул. Гавриленка,
  • вул. Нахімова,
  • вул. Філіпа Орлика,
  • вул. Стромцова,
  • вул. Титова.

Котельні будуть запущені після подачі напруги.

Станом на 17:25 знеструмлено будинкові котельні КП «Теплоенерго» за такими адресами:

  • вул. С. Єфремова;
  • вул. Телевізійна;
  • вул. Сірка;
  • вул. Успенська;
  • вул. Харківська;
  • вул. Арх. Дольник;
  • наб. Січеславська;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Г. Крут;
  • пр. Д. Яворницького;
  • вул. Севастопольська;
  • Запорізьке Шосе;
  • вул. М. Магомаєва;
  • вул. Гоголя;
  • вул. Паторжинського;
  • вул. Жуковського;

Роботу всіх районних та квартальних котелень КП «Теплоенерго» після ранкових превентивних відключень відновлено.

Усі об’єкти комунальних підприємств “Коменергосервіс” та “Жилсервіс-Дніпро” працюють. Дніпряни, які одержують опалення від цих підприємств, з теплом.

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