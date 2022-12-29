У Дніпрі повернулися до стабілізаційних відключень світла

У Дніпрі знову застосовуються стабілізаційні відключення світла. Міська влада зробила все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу всієї критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Всі об’єкти водопостачання запущені в роботу та працюють у штатному режимі із заданим робочим тиском. Водопровідні мережі повністю заповнені.

Залежно від водоспоживання абонентами на певних ділянках водопроводу вихід на штатний режим роботи мереж очікується сьогодні до 00:00.

З 14:45 знеструмлено 4 котельні Центрального району.

Без опалення 167 житлових будинків по:

пр. Поля,

вул. Новосільна,

вул. Полєтаєва,

пр. Б. Хмельницького,

вул. Гавриленка,

вул. Нахімова,

вул. Філіпа Орлика,

вул. Стромцова,

вул. Титова.

Котельні будуть запущені після подачі напруги.

Станом на 17:25 знеструмлено будинкові котельні КП «Теплоенерго» за такими адресами:

вул. С. Єфремова;

вул. Телевізійна;

вул. Сірка;

вул. Успенська;

вул. Харківська;

вул. Арх. Дольник;

наб. Січеславська;

вул. Шевченка;

вул. Г. Крут;

пр. Д. Яворницького;

вул. Севастопольська;

Запорізьке Шосе;

вул. М. Магомаєва;

вул. Гоголя;

вул. Паторжинського;

вул. Жуковського;

Роботу всіх районних та квартальних котелень КП «Теплоенерго» після ранкових превентивних відключень відновлено.

Усі об’єкти комунальних підприємств “Коменергосервіс” та “Жилсервіс-Дніпро” працюють. Дніпряни, які одержують опалення від цих підприємств, з теплом.

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