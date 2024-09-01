У Дніпрі потяг наїхав на чоловіка в районі станції Сухачівка

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.
За попередніми даними, трагічний інцидент стався в районі станції Сухачівка.
Чоловік лежав на колії, машиніст намагався уникнути наїзду, сигналив та затормозив.
Уникнути наїзду, на жаль, не вдалося.
Сьогодні ми писали про те, що у Кривому Розі сталася серйозна ДТП, в якій постраждав водій вантажівки.
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