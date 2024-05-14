У Дніпрі посол Чехії Радек Пех наголосив на подальшій підтримці України

У Дніпрі з візитом перебуває посол Чехії Радек Пех.

14 травня Дніпро вкотре відвідала чеська делегація на чолі з послом Радеком Пехом. Як відомо, минулого тижня мерія уклала угоду про співробітництво із потужним чеським місто Остравою. Підписаний документ мер Дніпра Борис Філатов презентував пану послу. «За роки ції страшної війни ми дійсно можемо бачити, що Чехія не лише наш надійний партнер. Це — наші справжні друзі», — наголосив Філатов під час спільних з Радеком Пехом відвідин виставки «20 років Чехії в ЄС».

Також цього дня організували українсько-чеську конференцію співпраці навчальних закладів та підприємств. Її проведення мер назвав важливою подією для Дніпра, адже попри всі виклики повномасштабного вторгнення він залишається містом студентів та провідних закладів вищої освіти. Філатов також зауважив, що співпраця саме між університетами стала одним із пріоритетів у взаємодії з японським містом Осакою, де нещодавно між двома міськими головами було підписано угоду про повоєнне відновлення Дніпра.

Зі свого боку, пан Радек Пех зауважив, що крім допомоги, яку Чехія надає Україні, його країна також готова ділитися досвідом щодо переговорного процесу по вступу до ЄС. «Європейський союз є запорукою того, що його члени завжди можуть покладатися на інших своїх колег за Європейським союзом. І водночас так само Україна може спиратися на підтримку членів ЄС у її боротьбі проти російського агресора», — сказав Радек Пех.

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