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У Дніпрі посеред житлового масиву блукав яструб та їв місцевих птахів (ФОТО)

Сьогодні 08:55
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У Дніпрі на вулиці помітили хижого птаха.
Новости Днепра про У Дніпрі посеред житлового масиву блукав яструб та їв місцевих птахів (ФОТО)

Фото з відкритих джерел.

Вчора, 2 вересня, у Дніпрі на ж/м Тополя-2 знову побачили яструба. 

Містяни опублікували фото хижого птаха у Facebook-спільноті “База загублених та знайдених домашніх тварин ДНІПРО” та зазначили, що на його лапах є кайдани, тому ймовірно, що він комусь належить.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред житлового масиву блукав яструб та їв місцевих птахів (ФОТО)

На опублікованому фото можна побачити, як молодий яструб вгамовує голод, поїдаючи місцевого голуба. Цікаво, що навіть у кайданах, хижак якимось чином зміг вполювати здобич. 

Невідомо, скільки часу птах пробув на вулиці та хто його власник, однак у коментарях до публікації містяни зазначають, що такі птахи повинні залишатися незалежними, потрібно зняти кайдани та відпустити його на волю. 

Зауважимо, що яструби, а також сови та соколи не вважаються домашніми тваринами, адже є хижаками. Тримати їх у неволі не рекомендується, до того ж, стати власником хижого птаха непросто – для цього потрібно знати всі нюанси їхнього утримування та все одно пам’ятати, що хижаки погано приручаються і завжди залишаються дикими тваринами. 

Наразі доля яструба, якого побачили дніпряни, невідома. 

Не виключається, що саме його помітили у Дніпрі на ж/м Тополя-2 ввечері 23 липня цього року. Тоді місцеві повідомляли, що хижак нібито атакував жінку.

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред житлового масиву блукав яструб та їв місцевих птахів (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі посеред житлового масиву блукав яструб та їв місцевих птахів (ФОТО)Русский

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