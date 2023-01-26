У Дніпрі посеред нічної атаки “шахедами” швидку викликали до фейкового пораненого

Працівники швидкої в Дніпрі страждають від телефонних жартівників.

Про це на своїй сторінці на Facebook повідомив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

За його словами, вчора 25 січня під час атаки “шахедами” на Дніпро, невідомий викликав “швидку” на поранення в результаті прильоту. Медична бригада поїхала в зазначене місце, але виявилося, що повідомлення було хибним і ніхто не постраждав.

Радій Шевченко зазначив, що диспетчери повторно намагалися зв’язатися з заявником, але вже ніхто не брав слухавку.

Таким чином, поки все місто ховалося від прильотів, медики поїхали рятувати людей, але стали жертвами телефонних терористів. Відомо, що співробітники “швидкої” звернулися до правоохоронців за даним фактом, але чи отримає жартівник покарання ще не ясно.

Цікаво, що це вже не перший випадок телефонного тероризму в області. Раніше схожа ситуація трапилася в Нікополі, де медики витратили декілька годин на пошуки неіснуючої вулиці. Тоді до них теж звернулися за допомогою для пораненого під час прильоту. Проте як виявилося пізніше, це був жарт.

Читайте також:

Українська

Автор: