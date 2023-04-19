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У Дніпрі посеред дороги знайшли дитинча червонокнижної черепахи (ФОТО)

Сьогодні 14:34
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У Дніпрі помітили червонокнижне черепашеня.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред дороги знайшли дитинча червонокнижної черепахи (ФОТО)

У Дніпрі поблизу озера Куряче помітили маленьку червонокнижну черепашку. Своєю знахідкою поділився дніпрянин в спільноті “Тваринний світ України”. За словами містянина, малюк виповз на дорогу, тому чоловік евакуював його ближче до озера. 

Скоріше за все, дитинча вилізло зі схованки після зимівлі та полізло вивчати світ навколо.

На фото європейська болотняна черепаха – єдиний представник ряду черепах, який можна зустріти в Україні. Раніше їх було багато, але з часом популяція цих річкових жителів значно скоротилася, тому тепер вони вважаються “червонокнижними”. 

Болотняна черепаха водиться біля водойм, що розташовані в лісових, степових та лісо-степових районах. Їх можна побачити в озерах, плавнях, ставках та каналах. Швидких річок вони уникають, надаючи перевагу водоймам, берез яких добре прогрівається. 

Черепахи виходять на берег вдень, щоб погрітися на сонці. Періодично повертаються у воду, щоб “охолонути”. Вночі вони сплять на дні водойм.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред дороги знайшли дитинча червонокнижної черепахи (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі посеред дороги знайшли дитинча червонокнижної черепахи (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред дороги знайшли дитинча червонокнижної черепахи (ФОТО)Українська

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