У Дніпрі посеред дороги помітили тарантула, який грівся на сонечку (ФОТО)

У Дніпрі помітили тарантула.

У Придніпровську посеред дороги помітили тарантула. Про це розповів місцевий мешканець в спільноті “Придніпровський край”.

Павучок лежав на асфальті та за словами дніпрянина грівся на сонечку. У коментарях припустили, що це не тарантул, а павук-вовк або тарантул, але земляний, який живе в невеликих норках та розповсюджений в приватному секторі.

Дніпряни кажуть, що на дачах постійно бачать таких павучків.

У нас на дачі такі павучки вже роки 4, як завелися. Я коли це створіннячко вперше побачила була в шоці. Таки, страшнувате… намагалася їх якось ідентифікувати – найбільше він схожий на “тарантул Вовчок”. Пишуть, що неотруйний, але все таки, краще не чіпати, – стверджує дніпрянка.

Найімовірніше, це справді південноруський підвид тарантула. Це найбільший павук, який зустрічається в Україні та Європі. Розміри цього волоханя досягають 35 мм. Самиці живуть в земляних норах, часто посеред степу чи лісостепу.

У народі південноруського тарантула прозвали мизгир. Він дійсно відноситься до родини пауків-вовків.

Паук-вовк не отруйний та досить миролюбний, якщо його не чіпати. Укус цього створіння може викликати свербіж, почервоніння, але сильної шкоди не принесете.

Втім, краще його обходити стороною, особливо маленьких дітям.

У коментарях дніпряни публікують фото інших павуків-вовків, яких зустрічали в приватному секторі.

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