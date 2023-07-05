У Дніпрі порушнику підклали фейковий штраф за неправильне паркування

У Дніпрі порушнику паркування шахраї підклали фейковий штраф.

Про це розповіли в Єдиному паркувальному просторі.

Дніпрянин отримав штраф за неправильне паркування, але знайшов в конверті два листки. Один рахунок – за порушення ПДР, а другий ніби-то за евакуацію. Водій звернувся до інспекції за роз’ясненнями.

Як виявилося, дніпрянин ледь не став жертвою афери. Шахраї підклали до справжнього штрафу ще один рахунок за евакуацію, де отримувачем вказали ТОВ, яке за назвою схоже на одного операторів паркувальних майданчиків у Дніпрі.

Проте, як зазначили в інспекції з паркування, вказана організація жодним чином не пов’язана з інспекцією та КП «Транспортна інфраструктура міста».

Представники інспекції звернулися до поліції, щоб повідомити про шахрайську схему.

Як відрізнити справжній рахунок від фейкового

Якщо ви отримали штраф – перевірте реквізити. Вказані в реквізитах отримувачі мають бути такими:

– ГУК у Дніпропетровській області, м. Дніпро/21081100 – за порушення ПДР; – КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР – за транспортування транспортного засобу до штрафмайданчика з повною масою та за зберігання транспортного засобу на штрафмайданчику на вул. Курсантській або вул. Руденка; – ГУНП в Дніпропетровській обл. – за зберігання транспортного засобу на штрафмайданчику на вул. Осіння.

Крім цього, якщо авто не евакуювали – не може бути штрафу за транспортування та зберігання на штрафмайданчику.

Якщо отримали фейковий штраф, звертайтеся до правоохоронних органів.

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