У Дніпрі порушнику підклали фейковий штраф за неправильне паркування

Про це розповіли в Єдиному паркувальному просторі.
Дніпрянин отримав штраф за неправильне паркування, але знайшов в конверті два листки. Один рахунок – за порушення ПДР, а другий ніби-то за евакуацію. Водій звернувся до інспекції за роз’ясненнями.
Як виявилося, дніпрянин ледь не став жертвою афери. Шахраї підклали до справжнього штрафу ще один рахунок за евакуацію, де отримувачем вказали ТОВ, яке за назвою схоже на одного операторів паркувальних майданчиків у Дніпрі.
Проте, як зазначили в інспекції з паркування, вказана організація жодним чином не пов’язана з інспекцією та КП «Транспортна інфраструктура міста».
Представники інспекції звернулися до поліції, щоб повідомити про шахрайську схему.
Якщо ви отримали штраф – перевірте реквізити. Вказані в реквізитах отримувачі мають бути такими:
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