У Дніпрі популярні автобуси знову курсуватимуть за звичними маршрутами

У Дніпрі автобуси повернулися на звичні маршрути

Про це повідомили в департаменті транспорту.

З 11 січня 2023 року відновлюється робота міських автобусних маршрутів № 9, 15, 77, 95 та 95А за схемою руху через просп. Свободи – вул. Кайдацький шлях і далі згідно маршрутам.

Ці маршрути майже півроку їздили інакше, через проведення ремонтних робіт по об’єкту “Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ – Луганськ – Ізварине, м. Дніпро – будівництво”.

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