У Дніпрі попрощаються з актором театру Шевченка, який загинув на фронті

Прощання з актором театру Шевченка, який загинув на фронті, відбудеться в Дніпрі.

На фронті загинув Андрій Касьянов, актор Дніпровського театру імені Тараса Шевченка. Церемонія прощання розпочнеться 28 серпня, о 14:00, у театрі імені Тараса Шевченка.

Для родини Андрія збирають гроші. Якщо у вас є бажання допомогти рідним актора, то банка Monobank, куди можна скинути донат, за цим посиланням.

Нагадаємо, про смерть Андрія стало відомо 27 серпня. Талановитому актору було 27 років.

Близькі загиблого згадують його як майстра перевтілень, позитивну особистість, а також вірного товариша, який завжди прийде на допомогу.

Читайте також:

Українська

Автор: