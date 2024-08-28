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У Дніпрі попрощаються з актором театру Шевченка, який загинув на фронті

Сьогодні 13:51
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Прощання з актором театру Шевченка, який загинув на фронті, відбудеться в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі попрощаються з актором театру Шевченка, який загинув на фронті

На фронті загинув Андрій Касьянов, актор Дніпровського театру імені Тараса Шевченка. Церемонія прощання розпочнеться 28 серпня, о 14:00, у театрі імені Тараса Шевченка.

Для родини Андрія збирають гроші. Якщо у вас є бажання допомогти рідним актора, то банка Monobank, куди можна скинути донат, за цим посиланням.

Нагадаємо, про смерть Андрія стало відомо 27 серпня. Талановитому актору було 27 років.

Близькі загиблого згадують його як майстра перевтілень, позитивну особистість, а також вірного товариша, який завжди прийде на допомогу.

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Новости Днепра про У Дніпрі попрощаються з актором театру Шевченка, який загинув на фронтіУкраїнська

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