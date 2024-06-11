У Дніпрі попрощаються з 24-річною дівчиною, яку тиждень тому збили на ж/м Перемога

У Дніпрі пройде прощання з дівчиною, яка померла у лікарні після того, як її на "зебрі" збив автомобіль.

Цієї середи, 12 червня, у Дніпрі попрощаються з 24-річною Анастасією, яка напередодні померла у лікарні. Про це повідомили її друзі.

Нагадаємо, 5 червня близько 22:00 дівчина та чоловік переходили дорогу по “зебрі”. Обох пішоходів збив водій Honda. Попередньо, керманич не впорався з кермуванням.

Чоловік обійшовся легкими травмами, а от 24-річну дівчину у важкому стані забрали до лікарні. 5 днів вона була в комі. На жаль, попри всі старання лікарів, Анастасія померла, так ні разу не отямившись.

Близькі дівчини наразі шукають свідків, аби з’ясувати обставини ДТП та притягнути до відповідальності водія.

Якщо ви бачили момент аварії чи маєте запис відеореєстратора, зателефонуйте за номером: +380680277303 — хлопець загиблої Артур.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

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