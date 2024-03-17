У Дніпрі попрощалися з Олександром Гостіщевим

Чоловік загинув унаслідок ворожої атаки на Одесу.
Олександр народився та виріс у Дніпрі, останні роки обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Одеській області, а з 2022 року став командиром батальйону поліції особливого призначення “Цунамі”.
З початком повномасштабного вторгнення росії поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області «Цунамі». Під його командуванням бійці брали участь в оборонних та наступальних операціях на Херсонському напрямку, звільняли селище Давидів Брід та м. Херсон, — йдеться у повідомленні.
Вічна пам’ять та шана Олександру Гостіщеву.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Героя.
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