У Дніпрі попрощалися з Олександром Гостіщевим

Сьогодні у Дніпрі провели в останню путь правоохоронця Олександра Гостіщева.

Чоловік загинув унаслідок ворожої атаки на Одесу.

Олександр народився та виріс у Дніпрі, останні роки обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Одеській області, а з 2022 року став командиром батальйону поліції особливого призначення “Цунамі”.

З початком повномасштабного вторгнення росії поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області «Цунамі». Під його командуванням бійці брали участь в оборонних та наступальних операціях на Херсонському напрямку, звільняли селище Давидів Брід та м. Херсон, — йдеться у повідомленні.

Вічна пам’ять та шана Олександру Гостіщеву.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Героя.

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