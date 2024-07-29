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У Дніпрі попрощалися з активістом Михайлом Тонконогим

Сьогодні 14:31
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У Дніпрі провели в останню путь активіста Михайла Тонконогого, якого вбили.

Новости Днепра про У Дніпрі попрощалися з активістом Михайлом Тонконогим

Сьогодні, 29 липня, у Дніпрі попрощалися з головою обласної профспілки автоперевізників Михайлом Тонконогим. Провести в останню путь активіста прийшли понад 50 людей: родина, друзі та колеги чоловіка. Також військові, яким він допомагав.

Про це повідомляє “Суспільне”.

У Михайла Тонконогого залишилася старенька мати.

Нагадаємо, 32-річний Михайло Тонконогий 22 липня поїхав зі свого дому в Дніпрі, після чого зв’язок з ним зник. Про зникнення активіста повідомила у поліцію його мати. 24 липня поліцейські встановили, що чоловіка вбили. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра. Згодом у поліції повідомили, що нападники під час конфлікту вистрелили у Михайла Тонконогого шість разів, після чого викинули зброю у водойму та закопали тіло у лісосмузі. Авто загиблого відігнали в орендований гараж. 25 липня підозрюваних у вбивстві було затримано.

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