У Дніпрі попрощалися з активістом Михайлом Тонконогим

Сьогодні, 29 липня, у Дніпрі попрощалися з головою обласної профспілки автоперевізників Михайлом Тонконогим. Провести в останню путь активіста прийшли понад 50 людей: родина, друзі та колеги чоловіка. Також військові, яким він допомагав.
Про це повідомляє “Суспільне”.
У Михайла Тонконогого залишилася старенька мати.
Нагадаємо, 32-річний Михайло Тонконогий 22 липня поїхав зі свого дому в Дніпрі, після чого зв’язок з ним зник. Про зникнення активіста повідомила у поліцію його мати. 24 липня поліцейські встановили, що чоловіка вбили. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра. Згодом у поліції повідомили, що нападники під час конфлікту вистрелили у Михайла Тонконогого шість разів, після чого викинули зброю у водойму та закопали тіло у лісосмузі. Авто загиблого відігнали в орендований гараж. 25 липня підозрюваних у вбивстві було затримано.
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