У Дніпрі понад 50 будинків без опалення: що сталося

Подачу тепла обіцяють відновити, коли з'явиться світло.

Сьогодні, 21 грудня, у Дніпрі понад 50 будинків залишилися без опалення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, через відключення електроенергії зупинено котельню КП «Теплоенерго», яка опалює 51 будинок. Наразі мешканці вулиць Молодіжна, В. Сліпака, Перемоги, Киргизька, Матроська, а також пров. І. Франка тимчасово без опалення.

Також через відсутність електроенергії у теплорозподільчому пункті відсутнє опалення на вул. Фабрично-Заводська, 18.

Подачу тепла обіцяють відновити, коли з’явиться світло.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі трамваї, які курсують з правого на лівий берег, закінчать роботу раніше.

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